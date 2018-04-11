Академия имени Строганова на Соколе приняла гостей из Магнитогорска

Строгановская академия, расположенная в районе Сокол, встретила гостей из города Магнитогорска . Для группы учащихся и преподавателей центра эстетического воспитания «Детская картинная галерея» были организованы встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами академии.

— Гостям был прочитан курс профориентационных лекций, проведены экскурсии по мастерским и лабораториям, Строгановскому музею и выставочным залам академии, — поделились представители вуза.

Как сообщили в академии, один из крупнейших в мире центров чёрной металлургии Магнитогорск стал официальным партнёром Строгановки и готов принять студентов и преподавателей на летнюю практику. (ео)