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Академия имени Строганова на Соколе приняла гостей из Магнитогорска
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Академия имени Строганова на Соколе приняла гостей из Магнитогорска 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Строгановская академия, расположенная в районе Сокол, встретила гостей из города Магнитогорска. Для группы учащихся и преподавателей центра эстетического воспитания «Детская картинная галерея» были организованы встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами академии.
— Гостям был прочитан курс профориентационных лекций, проведены экскурсии по мастерским и лабораториям, Строгановскому музею и выставочным залам академии, — поделились представители вуза.
Как сообщили в академии, один из крупнейших в мире центров чёрной металлургии Магнитогорск стал официальным партнёром Строгановки и готов принять студентов и преподавателей на летнюю практику. (ео)
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