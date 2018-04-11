Кейс: мы за год подготовили почти две тысячи профессиональных разработчиков (сможете и вы)

Наш кейс можно адаптировать под разные специализации Сразу договоримся о терминологии. «Профессиональный разработчик» — тот, кто может выполнять коммерческие заказы на приемлемом для рынка качестве. Уровень специалистов, о котором пойдет речь — рабочий, а не инженерный. То есть это обычный разработчик, занимающийся типовыми задачами:

Написание CRM-систем

Автоматизация бизнес-процессов

Разработка интерфейсов

Интеграция с 1С Инженеров, которые разрабатывают новые алгоритмы, исследуют нейронные сети и пользуются сложной математикой трудно готовить массово, да и потребность в них всегда меньше, чем в рабочих специалистах. Наш кейс — про подготовку фронтендеров, но его легко можно адаптировать под подготовку айтишников других прикладных специализаций. Во фронтенде море типовых и несложных задач, а востребованность в IT-кадрах «невысшей квалификации» просто зашкаливает, поэтому в нашем случае массовость — это тысячи человек в год. Если вы решили поставить процесс подготовки разработчиков на «промышленные рельсы» и сделать его отдельным направлением в своем бизнесе или просто бизнесом, то нужно обратить внимание на три основных компонента этого образовательного процесса:

Популяризацию

Профессиональное обучение

Учебно-производственную практику

Популяризация

Задача этого этапа — привлечь максимальное количество людей из других сфер и подтолкнуть их к смене профессии. Мы использовали в качестве инструмента популяризации интерактивные онлайн-курсы по HTML, CSS и JavaScript. На таких занятиях студент прямо в браузере пишет код, который мгновенно исполняется и проверяется.

С точки зрения бизнеса интерактивные курсы — это прогревающая входная воронка, которая должна вовлекать максимальное количество людей в процесс обучения и подталкивать их к следующему шагу — профессиональному обучению. Особенности интерактивных курсов, разработанных нами:

Треть всех курсов бесплатна

В них используются игровые механики

Курсы асинхронны и их можно проходить в любое удобное время

Материал рассчитан на самую массовую аудиторию — новичков

Эта комбинация позволила нам добиться следующего результата: за 2017 год на сайте онлайн-курсов зарегистрировались 139 тысяч новых студентов, которые выполнили 13 миллионов интерактивных упражнений. Из них решение профессионально обучаться у нас приняли более 2 тысяч человек, то есть почти 1,5% процента от первоначального числа. Привлечением аудитории с помощью бесплатных курсов никого не удивишь. Вузы зачастую рассматривают MOOC как механизм привлечения (но не обучения) абитуриентов. Более близкие профессиональному сообществу примеры — это сервис Dash от General Assembly и известный Сodecademy. Оба сервиса — интерактивные курсы, по формату похожие на наши. И они привлекают студентов на весьма дорогие офлайновые курсы, хотя недавно Сodecademy добавил в свою линейку и платные онлайн-материалы.

Профессиональное обучение

Задача второго этапа: дать навыки, которые позволят выполнять коммерческие заказы на приемлемом для рынка уровне. В подготовке прикладных специалистов хорошо себя показали инструменты компетентностного и проектного подходов к обучению, которые мы использовали для создания профессиональных курсов стоимостью 15-25 тысяч рублей, длящихся полтора месяца. В каждом нашем курсе есть обязательные компоненты: Базовый учебник. Дает базовые знания и умения из предметной области. В качестве базового учебника мы используем свои же интерактивные курсы. Учебные и личные проекты. Позволяют освоить способы решения типовых задач, то есть применять базовые знания и умения на деле. Критерии качества. Учат студента выполнять типовые задачи на уровне качества, который нужен рынку. Наставник. Профессиональный разработчик, который ведет студента через весь курс и контролирует, чтобы работа последнего соответствовала критериям качества. Проекты и критерии качества являются основными составляющими профессионального обучения. Проекты показывают, что выпускник должен уметь делать, а критерии «как». Поэтому они должны соответствовать по сложности настоящим рыночным бизнес-проектам. Например, на втором уровне курса по верстке студенты получают графические макеты в трех версиях (десктопной, планшетной и мобильной). Эти макеты нарисованы хорошим дизайнером, который думал, что его работа — обычный коммерческий заказ, а не задание для студента. Формат обучения. Живые лекции-вебинары, домашнее задание после лекций, его проверка личным наставником. Можно было бы сказать, что с точки зрения бизнеса профессиональные курсы и есть наш продукт, и чем больше выпускников их заканчивают и записываются на новые курсы, тем лучше. Это не совсем так. «Продукт» образования — это не только курсы, но и люди, которые чему-то научились. В идеале — это выпускники с подтвержденными навыками.

Успешный выпускник должен уметь решать типовые задачи с минимально гарантированным уровнем качества. Чтобы обеспечить такой результат, мы выстроили сложную систему отбора наставников и сделали защиту личных проектов в конце курса не простой формальностью, а сложным фильтрующим механизмом.

Защита представляет из себя двухэтапную проверку личного проекта студента по критериям качества курса. Первый этап проверки проводит личный наставник, а на втором этапе код студента проверят случайный. В результате в 2017 году более 2 тысяч человек записались на профессиональные курсы, а успешно завершили их 1196 человек. Доля таких выпускников у нас колеблется от 45 до 55 процентов в зависимости от курса.

Учебно-производственная практика

На этом этапе мы решаем сразу несколько задач. Первая и самая важная из них — проверка соответствия уровня выпускаемых специалистов требованиям рынка. Вторая задача — сбор обратной связи от рынка для обновления своих программ. И, наконец, третья задача — продолжение обучения выпускников. Помните, на втором этапе мы поставили цель: дать навыки, которые позволят выполнять коммерческие заказы на приемлемом для рынка уровне качества? Но как проверить, удалось ли нам ее достигнуть? Ответ простой: берем с рынка коммерческие заказы и даем их выполнить выпускникам. Если выпускник справляется, а мы за его работу получаем деньги, закрывающий акт и, что еще более важно, повторные заказы от того же клиента, то все хорошо.

Именно так мы и поступили. Открыли свой веб-продакшн, то есть веб-студию, которая специализируется на верстке интерфейсов и несложном фронтенде. В этой компании заказы выполняют только наши выпускники. С момента открытия, в октябре 2017 года, ученики «наверстали» уже более чем на два миллиона рублей, выполнив более пятидесяти коммерческих заказов.

Заказчиками являются крупные интернет-агентства, у которых есть свой технический отдел. Качеством работ они довольны, и, самое главное, заказывают еще. Таким образом мы, как образовательный центр, подтверждаем гипотезу о соответствии уровня выпускников требованиям рынка. В нашу студию приходят заказы с разными исходными данными и требования к технологиям. Они и ложатся в основу изменений в учебных программах. Например, сейчас наблюдается большой спрос на фреймворки: реакт, англуяр, вью. Добавив их в свой образовательный продукт, мы увеличиваем спектр услуг веб-продакшна. Когда выпускник берется за реальный коммерческий заказ, он все равно продолжает учиться, только «в боевых условиях». Этот ответственный процесс позволяет оттачивать навыки, подтягивать свою скорость разработки к среднерыночной, а также научаться точнее оценивать время на разработку. Наша практика показывает, что выпускник-новичок выполняет свой первый коммерческий заказ примерно в два раза медленнее, чем свой третий заказ.

Советы тем, кто планирует обучать айтишников

Сфокусируйтесь на одной предметной области, желательно достаточно крупной и востребованной. Это даст возможность и отстроиться от конкурентов, и выстроить программы, которые действительно помогают готовить подходящих рынку разработчиков. Изучите требования рынка и отталкивайтесь от них при разработке учебных программ. Это позволит сделать ваши программы эффективнее, исключить из них лишний или устаревший материал. Сделайте часть своих материалов открытыми. Так вы сможете дешево привлекать небольшой поток лояльных студентов, что особенно важно в начале, когда денег на рекламу и маркетинг не так много. На этих первых лояльных студентах можно обкатать программы и уже потом вложиться в рекламу.

20 и 21 апреля в Москве состоится первая практическая конференция по онлайн-образованию — Edmarketconf 2018. Одной из основных тем первого дня мероприятия станет «Создание digital-продукта».

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