В школе на Авиамоторной поговорили о военно-морских училищах и институтах России

В школе № 1228 района Лефортово 4 апреля прошла встреча с контр-адмиралом Геннадием Мелентьевым. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Мероприятие на тему «Военно-морские училища и институты России» было проведено для учеников девятых классов. Эта тема для ребят сейчас очень актуальна, ведь они уже скоро будут готовиться к поступлению в вузы. Школьникам очень понравилось выступление Геннадия Васильевича, они задали много вопросов и громко аплодировали в конце мероприятия, — отметили в администрации.

Напомним, что школа расположена по адресу: улица Авиамоторная, дом 42. (вт)