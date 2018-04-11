Ещё
В школе на Авиамоторной поговорили о военно-морских училищах и институтах России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В школе на Авиамоторной поговорили о военно-морских училищах и институтах России 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В школе № 1228 района Лефортово 4 апреля прошла встреча с контр-адмиралом Геннадием Мелентьевым. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Мероприятие на тему «Военно-морские училища и институты России» было проведено для учеников девятых классов. Эта тема для ребят сейчас очень актуальна, ведь они уже скоро будут готовиться к поступлению в вузы. Школьникам очень понравилось выступление Геннадия Васильевича, они задали много вопросов и громко аплодировали в конце мероприятия, — отметили в администрации.
Напомним, что школа расположена по адресу: улица Авиамоторная, дом 42. (вт)
Управа района Лефортово: последние новости
Школьники из Лефортова отличились на межрайонном этапе спортивных соревнований Студенты МЭИ встретились с руководителями «Бессмертного полка России» Студенты из Лефортова приняли участие в конференции молодых лидеров в области энергетики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал мировую обстановку393
В Кремле прокомментировали заявление Трампа93
Трамп готовит Россию к войне209
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа93
Заявления России о новом оружии встревожили США64
Видео
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
04:53
Сирийские ПВОшники «послали» Трампа
Ближний Восток В мире
00:55
Киев угодливо поддакнул Трампу
В мире Украина
00:51
Трамп готовит Россию к войне
США В мире
00:55
В Кремле прокомментировали заявление Трампа
Политика
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
00:55
Захарова сделала Трампу ответное предложение
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение