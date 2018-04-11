Воспитанники школы № 2115 сдают нормы ГТО

Школьники из Черемушек понимают Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс как полноценную программную основу физического воспитания населения страны, нацеленную на развитие массового спорта и оздоровление нации.

«Грамотно выстроенная программа подготовки школьников учителями физической культуры позволяет планомерно вести работу по выполнению учениками установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному бронзовому знаком отличия «Готов к труду и обороне», — передает пресс-служба школы Черемушек.

Особо значимо это в кадетских классах школы № 2115. И, соответственно, те результаты школьников, которые висят в личных кабинетах, с каждым разом растут. Уже десятки ребят имеют знаки ГТО и это для школы далеко не предел.