В одной из школ Коптева в рамках проекта «Московское долголетие» стартуют занятия по гимнастике

Школа 1679 на Новопетровской улице присоединилась к проекту «Московское долголетие». Проект разработан для москвичей старшего возраста, участники смогут укрепить здоровье, получить новые знания и умения, поучаствовать в творческих активностях.

— Все занятия проводятся бесплатно. В школе в рамках проекта будут проводиться уроки по гимнастике — по понедельникам, вторникам, средам и четвергам, — сообщил представитель образовательного учреждения.

Запись для желающих принять участие в проекте ведется в территориальных центрах социального обслуживания. (ео)