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В одной из школ Коптева в рамках проекта «Московское долголетие» стартуют занятия по гимнастике
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В одной из школ Коптева в рамках проекта «Московское долголетие» стартуют занятия по гимнастике 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Школа 1679 на Новопетровской улице присоединилась к проекту «Московское долголетие». Проект разработан для москвичей старшего возраста, участники смогут укрепить здоровье, получить новые знания и умения, поучаствовать в творческих активностях.
— Все занятия проводятся бесплатно. В школе в рамках проекта будут проводиться уроки по гимнастике — по понедельникам, вторникам, средам и четвергам, — сообщил представитель образовательного учреждения.
Запись для желающих принять участие в проекте ведется в территориальных центрах социального обслуживания. (ео)
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