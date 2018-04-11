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В зюзинской школе можно пройти педагогическую диагностику
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В зюзинской школе можно пройти педагогическую диагностику 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Сейчас началась запись в школе № 1279 на педагогическую диагностику по программе «Эффективная начальная школа».
В школе № 1279 планируется открыть класс по программе «Эффективная начальная школа». По этому проекту, который реализуется в московских школах, первоклассники будут учится по разработанному индивидуальному учебному плану и персональному образовательному маршруту. Подготовленные в дошкольных группах дети после диагностики идут в первый класс, а со второго полугодия они становятся второклассниками. К концу года они заканчивают программу сразу двух лет обучения. Если ребенок успешно справляется с освоением программы в ускоренном режиме, то в третьем и четвертом классах, дети обучаются в общем режиме. Если есть трудности, то после первого года обучения можно вернуться к стандартной модели обучения.
С 9 апреля можно записаться с 10.00 до 16.00 на педагогическую диагностику в школе № 1279 по телефонам 8-4955-123-65-14, 8-909-155-79-42.
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