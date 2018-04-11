День открытых дверей состоится в одном из отделений школы №1236

День открытых дверей пройдет в отделении школы № 1236 на Яблочкова. Родителей будущих первоклассников ждут 13 апреля. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.

— В ходе мероприятия можно будет познакомиться с учителями начальной школы, осмотреть учебные помещения, а также задать все интересующие вопросы по обучению детей заведующему учебной частью начальной школы и руководителю школьного отделения, — уточнили в администрации.

Всех желающих ждут в 18.00 по адресу: ул. Яблочкова, д. 10. Справки по телефону: 8 (495) 639-05-05. Вход свободный. (то)