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День открытых дверей состоится в одном из отделений школы №1236
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День открытых дверей состоится в одном из отделений школы №1236 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
День открытых дверей пройдет в отделении школы № 1236 на Яблочкова. Родителей будущих первоклассников ждут 13 апреля. Об этом сообщили в администрации учебного заведения.
— В ходе мероприятия можно будет познакомиться с учителями начальной школы, осмотреть учебные помещения, а также задать все интересующие вопросы по обучению детей заведующему учебной частью начальной школы и руководителю школьного отделения, — уточнили в администрации.
Всех желающих ждут в 18.00 по адресу: ул. Яблочкова, д. 10. Справки по телефону: 8 (495) 639-05-05. Вход свободный. (то)
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