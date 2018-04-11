Новый лицей на базе школы в Дубне вызвал споры

Идея создания на базе дубненской четвертой школы областного физико-математического лицея для одаренных детей вызвала среди горожан бурную реакцию. У проекта нашлись и сторонники, и противники. Аргументы обеих сторон выслушали корреспонденты канала «360».

В школе номер 4, по мнению многих родителей, обстановка для учебы более благоприятная, классы небольшие — от 13 человек.

Здесь, когда пришел новый директор, начал появляться новый коллектив, молодой. Дети стали заинтересованы обучением. Это очень большая работа проведена. И все разрушить в один миг — кощунство

Именно неполная загрузка классов, учится в школе 196 человек при возможных 500, стала одной из причин того, что здание школы было выбрано для будущего лицея. Беспокойство родителей понятно. Их пожелания постараются участь. Педагоги почти все приняли предложенные им варианты для трудоустройства.

Мы предлагаем обсуждать. С родителями встречались, готовы пересматривать их предложения, мы открыты к разговору. Я встречалась с педагогическим коллективом. Наша задача — сохранить классы. Мы предлагаем перевести детей из 4 школы в основном классами в две соседние школы, которые могут принять. В которых есть свободные места принять детей 4 школы

Открытие

физико-математического

лицея планируется в сентябре 2019 года. До этого должен быть проведен капитальный ремонт здания и благоустройство территории с организацией современного стадиона. Требуется обновить фасад школы, заменить инженерные сети, кровлю — объем работ большой. Необходимость в ремонте — еще одна причина, которая легла в основу выбора именно этого здания.

Школа требует капремонта. В бюджете города средств нет и не предусматривается, где их взять в ближайшее время. Возможность сделать капремонт — единственная, которую реально можно осуществить на данный момент. Пока решение окончательно не принято областью. Так или иначе идет процесс обсуждения

В лицей планируется пригласить лучших педагогов. Их тоже будут отбирать, как и учеников — на конкурсной основе. Оснащение — самое современное — лаборатории, мультимедиа, компьютеры и так далее. Особый бонус — близость Объединенного института ядерных исследований, который также сможет стать базой для обучения лицеистов.

Помимо института, мы рассчитываем и на другие предприятия, компании, институты городские. Мы сейчас ведем переговоры с целым рядом федеральных структур, чтобы они выступили партнерами этого лицея, вошли в попечительский совет, наблюдательный, экспертный. Форматы обсуждаются

При участии специалистов Объединенного института разработана основная концепция. В лицее будет три направления —

физико-математическое, технологическое (информатика, физика и математика) и биохимическое. Обучение будет платным. Планируется два класса в параллели с и три — с. Для тех детей, кто после ремонта здания захочет вернуться в родную школу, откроют бесплатные общеобразовательные классы.

Наличие общеобразовательных классов по переводу из 4 школы — мы планируем, что они останутся на тех условиях, на которых сейчас учатся. Дополнительные занятия в гораздо меньшей степени будут на них распространяться. Те обычные классы, что сейчас есть, планируется, что они переведутся, доучатся и обычных классов больше не будет в этом лицее

— Никита Смирнов.