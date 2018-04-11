В школе №1678 на Дубнинской улице поговорили о детском аутизме

В школе № 1678 на Дубнинской улице студенты Московского института психоанализа провели консультацию для педагогов на тему «Детский аутизм — характеристика, причины, пути помощи». Об этом сообщили в администрации школы.

— Консультация была приурочена ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма, — рассказал представитель администрации. — Аутизм характеризуется неспособностью к общению, ограниченностью интересов и повторяющимся поведением. Распространять информацию об этом заболевании необходимо, потому что численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира. Заболевание имеет огромные последствия для детей, их семей, общин и обществ.

Напомним, школа № 1678 располагается по адресу улица Дубнинская, д. 46, корп. 2. (мю)