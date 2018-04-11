Набор учащихся в кадетский класс школы на Сельскохозяйственной откроется на будущей неделе

Набор на будущий учебный год в кадетские классы школы №1499 (Сельскохозяйственная улица, д. 20, корп. 1) начнётся в будущий понедельник, 16 апреля.

Как сообщили в администрации учебного заведения, записать в кадетский класс можно тех, кто в новом учебном году идет в седьмой класс. А будущие пяти— и шестиклассники могут попасть в прокадетский класс.

Документы принимаются до 27 апреля. С собой нужно взять копии свидетельства о рождении ребенка и паспорта одного из родителей. Также понадобится педагогическая характеристика с прежнего места учёбы и медицинская справка. Узнать дополнительную информацию можно, написав на адрес OsipovaAA@sch1499.ru. (иб)