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Набор учащихся в кадетский класс школы на Сельскохозяйственной откроется на будущей неделе
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Набор учащихся в кадетский класс школы на Сельскохозяйственной откроется на будущей неделе 

Управа Останкинского района 2 часа назад
Фото: Управа Останкинского района
Набор на будущий учебный год в кадетские классы школы №1499 (Сельскохозяйственная улица, д. 20, корп. 1) начнётся в будущий понедельник, 16 апреля.
Как сообщили в администрации учебного заведения, записать в кадетский класс можно тех, кто в новом учебном году идет в седьмой класс. А будущие пяти— и шестиклассники могут попасть в прокадетский класс.
Документы принимаются до 27 апреля. С собой нужно взять копии свидетельства о рождении ребенка и паспорта одного из родителей. Также понадобится педагогическая характеристика с прежнего места учёбы и медицинская справка. Узнать дополнительную информацию можно, написав на адрес OsipovaAA@sch1499.ru. (иб)
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