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Владимир Узун: необходима программа цифровой модернизации российских школ
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Владимир Узун: необходима программа цифровой модернизации российских школ 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские школы нуждаются в программе цифровой модернизации, которая позволит создать образовательную среду, соответствующую современным запросам на рынке труда, считает президент ГК «Просвещение» Владимир Узун.
rightОн выступил на XIX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, проводимой НИУ «Высшая школа экономики». На сессии «Проблемы и перспективы развития образования», где была затронута тема развития человеческого капитала и роли образования в увеличении темпов экономического роста в России, Узун отметил важность создания в России новых школ «цифрового формата», которые станут современными образовательными центрами.
"Это стимулирует развитие образования в нашей стране. Начинать преобразования, на мой взгляд, следует со старшей школы — там сейчас учатся 3,5 миллиона ребят", — приводит слова Узуна пресс-служба «Просвещения».
По его мнению, без участия бизнеса в этом процессе не обойтись. «Инвестированные государством средства в размере более 2 триллионов рублей с помощью бизнеса можно увеличить практически вдвое», — считает Узун.
Он отметил, что с целью разработки такой программы уже создана рабочая группа при поддержке министерства финансов, министерства экономического развития, ВШЭ, банка ВТБ и ГК «Просвещение». «Уже готовы финансовые модели и дорожные карты для этих проектов. Самое главное, выявлены барьеры, которые мешают частному бизнесу инвестировать в образовательную отрасль. Намечены конкретные меры, которые помогут их устранить», — процитировали в пресс-службе слова Узуна.
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