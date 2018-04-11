Владимир Узун: необходима программа цифровой модернизации российских школ

rightОн выступил на XIX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, проводимой НИУ «Высшая школа экономики». На сессии «Проблемы и перспективы развития образования», где была затронута тема развития человеческого капитала и роли образования в увеличении темпов экономического роста в России , Узун отметил важность создания в России новых школ «цифрового формата», которые станут современными образовательными центрами.

"Это стимулирует развитие образования в нашей стране. Начинать преобразования, на мой взгляд, следует со старшей школы — там сейчас учатся 3,5 миллиона ребят", — приводит слова Узуна пресс-служба «Просвещения».

По его мнению, без участия бизнеса в этом процессе не обойтись. «Инвестированные государством средства в размере более 2 триллионов рублей с помощью бизнеса можно увеличить практически вдвое», — считает Узун.