Музыканты из Выхина-Жулебина отличились на фестивале фортепианных и камерных ансамблей

Учащиеся детской школы искусств имени Балакирева района Выхино-Жулебино Мария Хилова и Валерия Корнеева (преподаватель Пильгуева Н. Г.) стали лауреатами II степени на XXI Открытом детском конкурсе-фестивале фортепианных и камерных ансамблей. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Номер наших девочек отобрали на заключительный концерт в концертном зале Центральной музыкальной школы при Московской Государственной Консерватории имени Чайковского, — отметил один из педагогов школы.

Напомним, что ДШИ имени Балакирева расположена по адресу: Ферганская улица, дом 23. (вт)