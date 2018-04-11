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Музыканты из Выхина-Жулебина отличились на фестивале фортепианных и камерных ансамблей
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Музыканты из Выхина-Жулебина отличились на фестивале фортепианных и камерных ансамблей 

Управа района Выхино-Жулебино 59 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Учащиеся детской школы искусств имени Балакирева района Выхино-Жулебино Мария Хилова и Валерия Корнеева (преподаватель Пильгуева Н. Г.) стали лауреатами II степени на XXI Открытом детском конкурсе-фестивале фортепианных и камерных ансамблей. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Номер наших девочек отобрали на заключительный концерт в концертном зале Центральной музыкальной школы при Московской Государственной Консерватории имени Чайковского, — отметил один из педагогов школы.
Напомним, что ДШИ имени Балакирева расположена по адресу: Ферганская улица, дом 23. (вт)
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