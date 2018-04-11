Учащийся школы №2031 стал лауреатом научных форумов

Как сообщили в администрации школы №2031, первоклассник Илья Дудоров показал хорошие результаты в проектно-исследовательских форумах.

Илья Дудоров стал призером Открытой проектно-исследовательской конференции «Территория познания», а также лауреатом XI Городской практической конференции СОПОТ. Своим достижением с классным руководителем поделился лауреат научных конференций.

Напомним, что конференция проходила с 5 февраля по 22 марта. Участие в конференции приняли представители образовательных организаций в возрасте от 7 до 25 лет. Задачей этих научных форумов является содействие в развитии интеллектуального потенциала учащихся, а также выработка навыков самостоятельной работы.