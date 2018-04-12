В Удмуртии появятся предпринимательские курсы для школьников

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Курс по основам предпринимательства для школьников Удмуртии запустят в мае. Об этом ТАСС во вторник в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин. Часть мероприятий первого дня форума посвящены молодежному предпринимательству.

"Проект курса предпринимательства в школах Удмуртии будет запущен после майских праздников. В программе будут участвовать молодые предприниматели, которые уже добились успеха — они сами будут преподавать школьникам. Мы протестируем этот проект сначала на одной школе, но пригласим туда ребят и из соседних школ", — сказал Свинин.

Он отметил, что если курс будет пользоваться популярностью и власти республики признают его успешным, то в сентябре его смогут распространить и на другие школы региона.