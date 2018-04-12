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В Удмуртии появятся предпринимательские курсы для школьников
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В Удмуртии появятся предпринимательские курсы для школьников 

ТАСС 2 часа назад
Фото: otr-online.ru
КРАСНОЯРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Курс по основам предпринимательства для школьников Удмуртии запустят в мае. Об этом ТАСС во вторник в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин. Часть мероприятий первого дня форума посвящены молодежному предпринимательству.
"Проект курса предпринимательства в школах Удмуртии будет запущен после майских праздников. В программе будут участвовать молодые предприниматели, которые уже добились успеха — они сами будут преподавать школьникам. Мы протестируем этот проект сначала на одной школе, но пригласим туда ребят и из соседних школ", — сказал Свинин.
Он отметил, что если курс будет пользоваться популярностью и власти республики признают его успешным, то в сентябре его смогут распространить и на другие школы региона.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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