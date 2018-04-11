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Патронатная акция у памятника Владиславу Волкову прошла в Войковском
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Патронатная акция у памятника Владиславу Волкову прошла в Войковском 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Ученики школы №717 Войковского района приняли участие в патронатной акции у памятника космонавту Владиславу Волкову.
— Мероприятие приурочили к празднованию Дня космонавтики. К нему присоединились ученики пятых классов, — сообщил представитель администрации школы.
Дети, педагоги и родители провели уборку и промывку памятника, перед началом мероприятия классные руководители провели с ребятами урок мужества «Героями не рождаются, героями становятся». По окончании уборки школьники и их родители возложили к подножию мемориала цветы. (ео)
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