С интернетом, но без туалета. Как учатся дети в курских сельских школах

На дворе XXI век. Электронные доски, 3D-принтеры, доклады на флешках постепенно проникают в школьные классы. Но это привилегия городов, в сёлах и райцентрах картина иная. Это подтвердил мониторинг, который провели курские общественники. На круглом столе, посвящённом выявленным проблемам, собрались директора школ, представители управления образования, санэпидназдора.

Окна старые, столовая в подвале

Под прицел проверяющих попали пять школ Льгова, две из Суджанского района и одна из Железногорска. Активисты оценили обустройство, безопасность, проверяли работу столовых, оснащённость учебных классов.

Оказалось, что картина даже в одном городе весьма неоднородная. Так, к школе №1 Льгова практически не возникло замечаний, чего не скажешь о других образовательных учреждениях. На фасадах школ №2 и 4 обнаружили трещины, повреждения, в четвёртой школе требуется замена старых деревянных окон. В школе №2 не оборудована спортивная площадка. В школе №3 частично отсутствует забор, обветшавшая столовая находится в подвальном помещении. Но самое большое число нареканий вызвала школа №5.

«Мы выявили проблемы и снаружи, и внутри, — рассказывает координатор проекта «Народная оценка качества» Любовь Прилуцкая . — Фасад школы требует косметического ремонта. Грязь в школе, в том числе в туалетах, где отсутствуют даже перегородки».

В Суджанском районе также не всё оказалось гладко. В Замостянской школе необходимо заменить окна и двери, которым более 30 лет — не обновлялись с момента открытия. Вторая проблема — спортплощадка с грунтовым покрытием. В непогоду на неё не выйдешь.

А вот Заолешенская школа, построенная ещё в 1888 году, вообще не соответствует современным стандартам школы. Здесь особо показателен уличный туалет, куда учащимся приходится отправляться, невзирая на погодные условия. Педагоги стараются, насколько могут, поддерживать здание в достойном состоянии. Но срок годности деревянного строения, понятно, не безграничен. Между тем сюда за знаниями ежедневно приходят 115 детей. А могли бы 300 — столько проживает в посёлке. Остальные предпочитают учиться в соседних, благоустроенных школах. Лучше потратить время на дорогу, считают в большинстве семей. Кстати, интернет и компьютеры в школе есть. Правда, их явно недостаточно — всего восемь.

Замкнутый круг

«Мы ждём, что нам построят новую школу, — рассказывает директор Лариса Мальцева. — Обещали начать строительство ещё в 2010 году. Потом по непонятным причинам отложили. Теперь в планах называют 2020 год. Мы понимаем, что проблемы надо решать сегодня и сейчас. Самая острая проблема — туалет на улице. Представитель санэпидстанции ставит нам в упрёк, что мы сидим и ничего не делаем. Но мы попытки предпринимаем. Помещение школы настолько мало, что внутри нет места, чтобы выделить под тёплый туалет. К нам приезжали строительные организации, которые пытались помочь, подсказать, где можно сделать. Вердикт: нужна пристройка. А для пристройки необходима проектно-сметная документация, на которую надо порядка 100 тысяч рублей. Этих денег в бюджете не предусмотрено. Нет проекта — не можем обратиться за софинансированием в областной комитет образования. Замкнутый круг».

Логично бы спросить, куда смотрят надзорные органы? Но, как объяснила представитель регионального отдела санитарного надзора Оксана Ананьина, санитарные правила и нормы (СанПиН) весьма лояльны к древним сооружениям. «Старые здания школ эксплуатируются в соответствии с проектами, по которым они были построены», — говорит эксперт. Если в проекте 1888 года не предусмотрен туалет, то и Бог с ним.