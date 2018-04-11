Музыкальный коллектив учеников школы №1095 выступил на фестивале «Звуки музыки»

Творческий коллектив Государственного бюджетного образовательного учреждения Школа № 1095 «Алые зори» под руководством Любови Колесниковой 10 апреля выступил на V Открытом городском музыкально-театральном фестивале «Звуки музыки». Об этом сообщает официальный сайт школы.

«Коллектив выступил с литературно-музыкальной композицией «У войны не женское лицо», — говорится в сообщении.

По итогам фестиваля ребята награждены дипломом и кубком лауреата II степени.

Отметим, что воспитанники школы № 1095 регулярно занимают призовые места на городских соревнованиях и конкурсах. (ео)