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Музыкальный коллектив учеников школы №1095 выступил на фестивале «Звуки музыки»
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Музыкальный коллектив учеников школы №1095 выступил на фестивале «Звуки музыки» 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Творческий коллектив Государственного бюджетного образовательного учреждения Школа № 1095 «Алые зори» под руководством Любови Колесниковой 10 апреля выступил на V Открытом городском музыкально-театральном фестивале «Звуки музыки». Об этом сообщает официальный сайт школы.
«Коллектив выступил с литературно-музыкальной композицией «У войны не женское лицо», — говорится в сообщении.
По итогам фестиваля ребята награждены дипломом и кубком лауреата II степени.
Отметим, что воспитанники школы № 1095 регулярно занимают призовые места на городских соревнованиях и конкурсах. (ео)
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