Международный день детской книги отметили в Коптеве

Мероприятие, посвященное Международному дню детской книги, провели педагоги школы №1576 Коптева для учеников четвертых классов.

— Ученики вспомнили историю возникновения этого дня, ведь дата имеет символическое значение: она приурочена ко дню рождения великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена , — сообщили в администрации школы.

Также для ребят провели викторину с показом презентации «Интересные факты про книги». Дети вспомнили о рукописных «книгах» на глиняных дощечках, папирусе, пергаменте, бересте; узнали о первых книгах на Руси. (ео)