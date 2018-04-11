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Международный день детской книги отметили в Коптеве
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Международный день детской книги отметили в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Мероприятие, посвященное Международному дню детской книги, провели педагоги школы №1576 Коптева для учеников четвертых классов.
— Ученики вспомнили историю возникновения этого дня, ведь дата имеет символическое значение: она приурочена ко дню рождения великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, — сообщили в администрации школы.
Также для ребят провели викторину с показом презентации «Интересные факты про книги». Дети вспомнили о рукописных «книгах» на глиняных дощечках, папирусе, пергаменте, бересте; узнали о первых книгах на Руси. (ео)
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