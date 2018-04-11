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Общее число бюджетных мест в российских вузах вырастет на девять тысяч в новом учебном году
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Общее число бюджетных мест в российских вузах вырастет на девять тысяч в новом учебном году 

RT на русском 1 час назад
Общее число бюджетных мест в российских вузах составит 514 тыс. в 2018-2019 учебном году, что на девять тысяч больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на отчёт правительства за последние шесть лет.
Охват высшим образованием в стране в этом году достиг около 57%.
Ранее ФАН информировало, что в Госдуму внесли законопроект о бесплатном втором высшем образовании для инвалидов.
В 2017 году стало известно, что международный рейтинг «Три миссии университета» вошли 13 российских вузов.
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