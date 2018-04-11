В одной из школ Некрасовки провели «Пазл-тайм»

В школе № 2089 состоялось мероприятие «Пазл-тайм», участие в котором приняли ребята из четвертых классов.

«Они показали свои навыки работать в команде, распределять роли и умение быстро выполнить поставленную задачу перед всей командой — собрать пазл. Болельщики не остались в стороне, а подсказывали, куда передвинуть части пазла для правильной сборки картинки, с энтузиазмом поддерживали своих одноклассников», — говорится на сайте учреждения.

В завершение мероприятия ребятам были вручены подарки.

Напомним, что школа расположена по адресу: 1-я Вольская улица, дом 9, корпус 3. (вт)