В одной из школ Некрасовки провели «Пазл-тайм» 

В школе № 2089 состоялось мероприятие «Пазл-тайм», участие в котором приняли ребята из четвертых классов.
«Они показали свои навыки работать в команде, распределять роли и умение быстро выполнить поставленную задачу перед всей командой — собрать пазл. Болельщики не остались в стороне, а подсказывали, куда передвинуть части пазла для правильной сборки картинки, с энтузиазмом поддерживали своих одноклассников», — говорится на сайте учреждения.
В завершение мероприятия ребятам были вручены подарки.
Напомним, что школа расположена по адресу: 1-я Вольская улица, дом 9, корпус 3. (вт)