Мастер-класс по фотографии пройдет в школе искусств на Абрамцевской

В ближайшую субботу, 14 апреля, в детской школе искусств имени Калинникова района Лианозово пройдет мастер-класс «Секрет идеальной фотографии» для детей и их родителей.

Вы узнаете о правильных ракурсах и позах для фото, о том, как работать перед камерой и как найти общий язык с фотографом! В рамках мастер-класса также запланирована практическая часть, — отметили в школе.

Всех желающих будут ждать в 12.00 в школе имени Калинникова по адресу: ул. Абрамцевская, д. 1. Телефоны для справок: 8 (909) 935-89-46, 8 (965) 213-32-56. Вход свободный. (вт)