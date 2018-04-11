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Мастер-класс по фотографии пройдет в школе искусств на Абрамцевской
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Мастер-класс по фотографии пройдет в школе искусств на Абрамцевской 

Управа района Лианозово 59 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
В ближайшую субботу, 14 апреля, в детской школе искусств имени Калинникова района Лианозово пройдет мастер-класс «Секрет идеальной фотографии» для детей и их родителей.
Вы узнаете о правильных ракурсах и позах для фото, о том, как работать перед камерой и как найти общий язык с фотографом! В рамках мастер-класса также запланирована практическая часть, — отметили в школе.
Всех желающих будут ждать в 12.00 в школе имени Калинникова по адресу: ул. Абрамцевская, д. 1. Телефоны для справок: 8 (909) 935-89-46, 8 (965) 213-32-56. Вход свободный. (вт)
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