В Челябинске представили возможности ресурсов и сервисов корпорации «Российский учебник»

ЧЕЛЯБИНСК , 11 апреля. / ТАСС /. Возможности образовательных ресурсов и сервисов корпорации «Российский учебник» презентовали педагогам школ Челябинска на стартовавшем в среду методическом дне корпорации, который посвящен повышению качества образования. Об этом сообщила ТАСС ведущий методист Центра информационных и управленческих технологий корпорации Роза Нафикова.

"Для директоров и педагогов школ Челябинска проходит методический день «Совершенствование образовательной среды как фактор повышения качества образования». У нас более 300 участников, которые смогут посетить и главное пленарное заседание, и работу в тематических секциях. На заседании мой доклад был направлен на презентацию возможностей ресурсов и сервисов корпорации, также здесь выступил вице-президент корпорации по стратегическим коммуникациям Артем Соловейчик", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, после этого для участников методического дня были организованы шесть тематических секций. «Каждая из них предназначена для определенных специалистов, к примеру, для учителей начальной школы, руководителей образовательных учреждений и библиотекарей, и учителей по отдельным предметам», — пояснила собеседница агентства.

Корпорация «Российский учебник» создана в 2017 году, в нее входят издательства «Дрофа», «Вентана-Граф», «Астрель», компания по оснащению школ современным оборудованием «Дрофа — новая школа», цифровая образовательная платформа LECTA. Издательства корпорации выпускают более 42% всех учебников и учебно-методической литературы для школы.