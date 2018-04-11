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Неделя спорта прошла в школе №1370 Алтуфьевского района
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Неделя спорта прошла в школе №1370 Алтуфьевского района 

Управа Алтуфьевского района 2 часа назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В пятницу, 6 апреля, в школе №1370 Алтуфьевского района состоялся финал первенства комплекса по мини-футболу среди команд 8-9 классов. Игры определили не только победителей, но и состав сборной команды комплекса для участия в межрайонном этапе кубка департамента образования Москвы. Об этом сообщается на сайте школы.
«Заключительными мероприятиями недели спорта стали соревнования по подвижным играм в 3-4 классах. Подводя итоги недели, можно с уверенностью сказать, что все участники спортивных мероприятий повысили свой уровень физического развития, научились взаимодействию в командных играх и получили много положительных эмоций», — говорится в сообщении.
Напомним, школа №1370 находится по адресу: Костромская улица, дом 14, корпус 1. (вт)
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