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Сотрудники ЛО МВД России в аэропорту Внуково поздравили кадетов школы №2065
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Сотрудники ЛО МВД России в аэропорту Внуково поздравили кадетов школы №2065 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Учащиеся государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа №2065» пригласили сотрудников линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково на торжественную церемонию принятия присяги кадетами МВД.
Временно исполняющий обязанности начальника линейного отдела подполковник внутренней службы Роман Владимирович Афанасьев поздравил учеников с этим торжественным и важным в жизни событием и рассказал о службе в полиции, о наиболее значимых эпизодах в своей работе, а инспектор отделения кадров старший лейтенант внутренней службы Алена Чижова пригласила ребят продолжить учебу в университетах МВД России в Москве, Белгороде, Воронеже, Орле. Транспортные полицейские раздали юным кадетам информационный материал для поступающих в образовательные организации системы МВД России, рассказали о факультетах университетов и профессиях следователя, дознавателя и оперуполномоченных, а также предложили им продолжить, в дальнейшем, службу в полиции в линейном отделе МВД России в аэропорту Внуково.
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