Акция «Работа есть!»: трудоустройство подростков в Ханты-Мансийске

В югорской столице к вопросу трудоустройства школьников в возрасте от 14 до 18 лет подходят основательно. В городе ежегодно предоставляются рабочие места подросткам, желающим самостоятельно заработать на карманные расходы в свободное от учебы время. Только за прошлый год городским Молодежным центром было трудоустроено более 700 учащихся. Во всех общеобразовательных организациях города проводится информационная акция «Работа есть!». Формат ежегодной акции остается неизменным и предполагает выездные встречи с учащимися образовательных организаций, на которых ведутся беседы об участии в Молодежных трудовых отрядах. Традиционно бойцы, которых занимаются уборкой, озеленением и благоустройством территории города.

В настоящий момент осуществляется прием документов от ребят, желающих заработать.

Скачать пакет документов, необходимых при трудоустройстве можно на сайте www.молодежь-хм.рф. Мы ждем Вас по адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина, 111-а, тел. (3467) 32-92-97, 33-41-55, e-mail: molodcentr-hm@mail.ru.

График выездных акций:

09 апреля в МБОУ «Гимназия №1»;

10 апреля в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича»;

11 апреля в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»;

12 апреля в МБОО «Средняя общеобразовательная школа № 4», МБОУ «Центр образования „Школа-сад №7“;

16 апреля в КОУ ХМАО — Югры „Ханты-Мансийская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья“;

17 апреля в МБОУ „Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 3“;

18 апреля в МБОУ „Средняя общеобразовательная школа № 2“.