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Кадеты Старого Крюково стали лауреатами городского творческого конкурса
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Кадеты Старого Крюково стали лауреатами городского творческого конкурса 

Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Старое Крюково
В Москве состоялся финал городского этапа конкурса музыкального и речевого исполнительского творчества учащихся «Фейерверк созвучий» в номинации «Поют кадеты».
В конкурсе приняли участие лучшие кадетские классы Москвы. Зеленоград представляли семиклассники школы №853, ставшие единственной командой округа, прошедшей в финал. Согласно условиям, выступающим необходимо было исполнить три произведения: строевую песню с дефиле (марширование с перестроениями), песню о Родине под свой аккомпанемент и гимн кадет «Мы кадеты, мы дети России».
«Наши ребята сумели показать все свое мастерство и волю к победе. В начале апреля по решению авторитетного жюри конкурса команда 7 «Ж» класса школы стала дипломантом конкурса и награждена дипломом II степени», — рассказали в образовательном учреждении.
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