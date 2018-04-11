Кадеты Старого Крюково стали лауреатами городского творческого конкурса

Москве состоялся финал городского этапа конкурса музыкального и речевого исполнительского творчества учащихся «Фейерверк созвучий» в номинации «Поют кадеты».

В конкурсе приняли участие лучшие кадетские классы Москвы. Зеленоград представляли семиклассники школы №853, ставшие единственной командой округа, прошедшей в финал. Согласно условиям, выступающим необходимо было исполнить три произведения: строевую песню с дефиле (марширование с перестроениями), песню о Родине под свой аккомпанемент и гимн кадет «Мы кадеты, мы дети России ».

«Наши ребята сумели показать все свое мастерство и волю к победе. В начале апреля по решению авторитетного жюри конкурса команда 7 «Ж» класса школы стала дипломантом конкурса и награждена дипломом II степени», — рассказали в образовательном учреждении.