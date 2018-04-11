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Ученики районной школы познакомились с работой ветеринара
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Ученики районной школы познакомились с работой ветеринара 

Каховка 2 часа назад
Фото: Каховка
В рамках проведения университетских суббот учащиеся восьмого класса школы № 554 посетили МВА имени К. И. Скрябина.
В Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина готовят специалистов в области ветеринарной медицины. Ребята приняли участие в мастер-классе, на котором их познакомили с методами исследования животных. Ребята побывали в роли врачей, а их пациентами были пес и кролик. Ученик выявил у собаки увеличение лимфоузлов, а доктор-преподаватель подтвердил этот диагноз.
Такие занятия очень полезны учащимися, они дают возможность познакомиться с будущей профессией и сделать правильный выбор.
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