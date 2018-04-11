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Юных тележурналистов из трех регионов ждет стажировка в Петрозаводске
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Юных тележурналистов из трех регионов ждет стажировка в Петрозаводске 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
В телестудию «После школы» приедут три редакции школьных телепрограмм из Ярославля, городов Волгореченска Костромской области и Сестрорецка.
С 11 по 13 апреля в Петрозаводске пройдет стажировка для начинающих тележурналистов из трех регионов России по «Программе поддержки школьного телевидения». Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.
В телестудию «После школы» Юниорского союза «Дорога» приедут представители трех редакций школьных телепрограмм из Ярославля, городов Волгореченска Костромской области и Сестрорецка (Санкт-Петербург). В составе каждой команды — руководитель и четыре школьника. В течение трех дней они будут изучать опыт развития школьного телевидения в Петрозаводске, приобретут практические навыки работы в телестудии, которые помогут им улучшить качество собственных телепрограмм.
Помимо стажировок, «Программа поддержки школьного телевидения» организовала дистанционный курс повышения квалификации для руководителей школьных телестудий. Итоги проекта будут подведены в ноябре на межрегиональной конференции по школьному телевидению, которая также состоится в Петрозаводске.
Дополнительная информация — в группе проекта: https://vk.com/ppsht
По материалам: ptzgovorit.ru
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