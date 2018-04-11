Юных тележурналистов из трех регионов ждет стажировка в Петрозаводске

С 11 по 13 апреля в Петрозаводске пройдет стажировка для начинающих тележурналистов из трех регионов России по «Программе поддержки школьного телевидения». Об этом сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В телестудию «После школы» Юниорского союза «Дорога» приедут представители трех редакций школьных телепрограмм из Ярославля, городов Волгореченска Костромской области и Сестрорецка ( Санкт-Петербург ). В составе каждой команды — руководитель и четыре школьника. В течение трех дней они будут изучать опыт развития школьного телевидения в Петрозаводске, приобретут практические навыки работы в телестудии, которые помогут им улучшить качество собственных телепрограмм.

Помимо стажировок, «Программа поддержки школьного телевидения» организовала дистанционный курс повышения квалификации для руководителей школьных телестудий. Итоги проекта будут подведены в ноябре на межрегиональной конференции по школьному телевидению, которая также состоится в Петрозаводске.

Дополнительная информация — в группе проекта: https://vk.com/ppsht