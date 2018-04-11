Школьники из Кузьминок приняли участие в конференции «Наука для жизни»

Ученики «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» приняли участие в конференции «Наука для жизни». Мероприятие было проведено для ребят из 7-11-х классов московских школ.

«Наша команда «Питон» представила свою разработку «Поилка для домашнего питомца», которая помогла бы хозяину дистанционно, то есть, не подходя к клетке, узнавать, есть ли вода в поилке. Простая и адекватно работающая модель, убедительное выступление были по достоинству оценены жюри: ребята получили дипломы призеров и ценные подарки», — говорится на сайте школы.

Добавим, что гости конференции также увидели процесс изготовления «жареного» мороженого, влияния электромагнитных излучений на человека, создания QR-кодов библиотеки школьной литературы, разработку солнечных батарей на основе Arduino, транспортных дронов и многое другое. (вт)