Ещё
Школьники из Кузьминок приняли участие в конференции «Наука для жизни»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники из Кузьминок приняли участие в конференции «Наука для жизни» 

Управа района Кузьминки 22 минуты назад
Фото: Управа района Кузьминки
Ученики «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» приняли участие в конференции «Наука для жизни». Мероприятие было проведено для ребят из 7-11-х классов московских школ.
«Наша команда «Питон» представила свою разработку «Поилка для домашнего питомца», которая помогла бы хозяину дистанционно, то есть, не подходя к клетке, узнавать, есть ли вода в поилке. Простая и адекватно работающая модель, убедительное выступление были по достоинству оценены жюри: ребята получили дипломы призеров и ценные подарки», — говорится на сайте школы.
Добавим, что гости конференции также увидели процесс изготовления «жареного» мороженого, влияния электромагнитных излучений на человека, создания QR-кодов библиотеки школьной литературы, разработку солнечных батарей на основе Arduino, транспортных дронов и многое другое. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
Учебная эвакуация прошла в одной из школ района Кузьминки Юные жители Кузьминок побывали в библиотеке №266 имени Чуковского В школе «Кузьминки» рассказали о вреде курения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1032
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии393
Первые кадры с места крушения Ил-7675
Медведев анонсировал отставку правительства233
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров171
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
00:35
Найдены тела 257 жертв крушения в Алжире
Происшествия
07:10
Медведев призвал создать новую систему госконтроля
Политика
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
04:55
Более тысячи пар поженятся в мае
Новости Москвы Общество
01:11
В обменниках начала заканчиваться валюта
Личный счет
00:28
Собянин обратился с призывом к москвичам
Новости Москвы
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение