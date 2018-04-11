Медведев: образовательный стандарт должен быть современным и учитывать уровень школьников

"Если говорить об образовательном стандарте, то он должен быть весьма современным, но в тоже время он должен учитывать уровень подготовленности самих школьников… Тут должны объединиться два принципа: стандарт в этой сфере должен, с одной стороны, давать определенный воздух для тех школ, которые этот стандарт внедряют, но с другой стороны, содержать набор общеобязательных требований, минимальных требований, которые должны обеспечивать сохранение и развитие нормального современного и литературного русского языка", — сказал Медведев.

Он добавил, что сегодня существует несколько вариантов языка. «Компьютерный язык очень сильно отличается от литературного языка, а сленг — от литературных традиций конца ХIХ — начала ХХ века, которые нашли свое блестящее отражение в русской классической литературе. В то же время все эти факторы нужно учитывать при подготовке образовательных стандартов», — считает премьер-министр.

В настоящее время Минобрнауки совместно с экспертами разрабатывает новый пакет образовательных стандартов по всем школьным предметам. Заседание, на котором планировалось их принять, прошло 21 марта, однако по его итогам было решено отправить пакет стандартов на доработку. Сейчас в Минобрнауки идет прием предложений, общественное обсуждение в профессиональном сообществе, затем пройдет повторное рассмотрение. Текущие образовательные стандарты по школьным предметам используются с 2012 года.

Увеличение бюджетных мест в инженерных вузах

Количество бюджетных мест в высших учебных заведениях по инженерным специальностям может быть увеличено, заявил Медведев. «Насколько я помню, у нас приблизительно 225 или 230 тысяч бюджетных мест в настоящий момент для подготовки специалистов-инженеров установлено. И я считаю, что мы и дальше должны делать всё для того, чтобы обеспечить хорошую подготовку инженеров, должны сохранять это количество бюджетных мест и даже, может быть, увеличивать количество бюджетных мест», — сказал премьер.

Он отметил, что подготовить инженера гораздо сложнее, чем, например, юриста. «Поэтому это и дополнительные деньги. Но это все возвращается нам новыми технологическими решениями и, в конечном счете, развитием экономики», — сказал глава правительства.

Медведев напомнил, что в 90-е годы прошлого века произошла «эрозия инженерного образования», страна потеряла целое поколение современных грамотных инженеров. «Сейчас пытаемся восполнить этот пробел», — сказал он.