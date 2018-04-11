Ещё
Медведев: образовательный стандарт должен быть современным и учитывать уровень школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев: образовательный стандарт должен быть современным и учитывать уровень школьников 

ТАСС 20 минут назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Образовательный стандарт по русскому языку, который сегодня разрабатываются Минобрнауки, должен быть современным, однако учитывать реальный уровень подготовки нынешних школьников. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду на ежегодном отчете о работе правительства в Госдуме.
"Если говорить об образовательном стандарте, то он должен быть весьма современным, но в тоже время он должен учитывать уровень подготовленности самих школьников… Тут должны объединиться два принципа: стандарт в этой сфере должен, с одной стороны, давать определенный воздух для тех школ, которые этот стандарт внедряют, но с другой стороны, содержать набор общеобязательных требований, минимальных требований, которые должны обеспечивать сохранение и развитие нормального современного и литературного русского языка", — сказал Медведев.
Он добавил, что сегодня существует несколько вариантов языка. «Компьютерный язык очень сильно отличается от литературного языка, а сленг — от литературных традиций конца ХIХ — начала ХХ века, которые нашли свое блестящее отражение в русской классической литературе. В то же время все эти факторы нужно учитывать при подготовке образовательных стандартов», — считает премьер-министр.
В настоящее время Минобрнауки совместно с экспертами разрабатывает новый пакет образовательных стандартов по всем школьным предметам. Заседание, на котором планировалось их принять, прошло 21 марта, однако по его итогам было решено отправить пакет стандартов на доработку. Сейчас в Минобрнауки идет прием предложений, общественное обсуждение в профессиональном сообществе, затем пройдет повторное рассмотрение. Текущие образовательные стандарты по школьным предметам используются с 2012 года.
Увеличение бюджетных мест в инженерных вузах
Количество бюджетных мест в высших учебных заведениях по инженерным специальностям может быть увеличено, заявил Медведев. «Насколько я помню, у нас приблизительно 225 или 230 тысяч бюджетных мест в настоящий момент для подготовки специалистов-инженеров установлено. И я считаю, что мы и дальше должны делать всё для того, чтобы обеспечить хорошую подготовку инженеров, должны сохранять это количество бюджетных мест и даже, может быть, увеличивать количество бюджетных мест», — сказал премьер.
Он отметил, что подготовить инженера гораздо сложнее, чем, например, юриста. «Поэтому это и дополнительные деньги. Но это все возвращается нам новыми технологическими решениями и, в конечном счете, развитием экономики», — сказал глава правительства.
Медведев напомнил, что в 90-е годы прошлого века произошла «эрозия инженерного образования», страна потеряла целое поколение современных грамотных инженеров. «Сейчас пытаемся восполнить этот пробел», — сказал он.
ТАСС: последние новости
Власти Москвы пересмотрят график школьных каникул Рособрнадзор опроверг информацию о переносе сроков проведения ЕГЭ-2018 Глава АСИ считает, что система образования должна ориентироваться на цифровые технологии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1032
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии393
Первые кадры с места крушения Ил-7675
Медведев анонсировал отставку правительства233
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров171
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
00:35
Найдены тела 257 жертв крушения в Алжире
Происшествия
07:10
Медведев призвал создать новую систему госконтроля
Политика
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
04:55
Более тысячи пар поженятся в мае
Новости Москвы Общество
01:11
В обменниках начала заканчиваться валюта
Личный счет
00:28
Собянин обратился с призывом к москвичам
Новости Москвы
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение