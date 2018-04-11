Cтуденты МГУ приняли участие в работе конференции «Точка зрения−2018» 

Темой конференции была «Система организации деятельности органов студенческого самоуправления и воспитательной работы вуза».
Председатель Объединенного студенческого комитета МГУ Феликс Студеникин и председатель Студенческого совета физического факультета МГУ Керим Беккиев были представителями нашего университета в Казани. Они выступили с докладом о принципах работы органов студенческого самоуправления в МГУ, рассказали о самых ярких проектах, поделились опытом участия в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, а также рассказали о создании Молодежной исследовательской платформы МГУ. Феликс Студеникин стал одним из трех основных спикеров на завершающей дискуссии, в рамках которой лидеры различных студенческих организаций и объединений вузов России обсуждали актуальные проблемы студенческого самоуправления.