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Cтуденты МГУ приняли участие в работе конференции «Точка зрения−2018»
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Cтуденты МГУ приняли участие в работе конференции «Точка зрения−2018» 

На Западе Москвы 33 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
Темой конференции была «Система организации деятельности органов студенческого самоуправления и воспитательной работы вуза».
Председатель Объединенного студенческого комитета МГУ Феликс Студеникин и председатель Студенческого совета физического факультета МГУ Керим Беккиев были представителями нашего университета в Казани. Они выступили с докладом о принципах работы органов студенческого самоуправления в МГУ, рассказали о самых ярких проектах, поделились опытом участия в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, а также рассказали о создании Молодежной исследовательской платформы МГУ. Феликс Студеникин стал одним из трех основных спикеров на завершающей дискуссии, в рамках которой лидеры различных студенческих организаций и объединений вузов России обсуждали актуальные проблемы студенческого самоуправления.
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