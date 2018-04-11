«Инград» достраивает школу на 880 мест в своем ЖК в Апрелевке

МОСКВА , 11 апреля — РИА Недвижимость. ГК «Инград» достраивает школу на 880 мест в ЖК Vesna в подмосковной Апрелевке , говорится в пресс-релизе группы.

В образовательном учреждении ведутся завершающие отделочные работы, а также оснащение учебных классов, спортивного и актового залов, кухонного блока необходимым оборудованием, материалами и пособиями.

"В школе уже установлено оборудование пищеблока, размещена мебель в обеденном зале, повешены доски", — говорится в нем.

Общая площадь школы составляет 15,7 тысячи квадратных метров, она рассчитана на обучение 11 классов по 4 в параллели в одну смену.

В школе запроектировано 47 кабинетов, спортивный и актовый залы, из них 16 кабинетов начальной школы, 31 кабинет для старшей и средней школы, 4 кабинета иностранных языков, 2 кабинета информатики для занятий 1 класса, 2 кабинета труда (мастерская технологии и труда для мальчиков и мастерская трудового обучения для девочек), добавляется в сообщении.

Занятия в школе начнутся 1 сентября 2018 года. А запись в новую школу ведется уже с 1 февраля 2018 года. Новое образовательное учреждение станет структурным подразделением Апрелевской школы N3.

ЖК Vesna — это квартал комплексной застройки комфорт-класса с объектами образовательной и коммерческой инфраструктуры в подмосковном городе Апрелевка, всего в 15 минутах езды от станции метро «Саларьево» по Киевскому шоссе. На общей площади в 33 гектара будет построено 16 монолитно-кирпичных домов переменной этажности: 6, 9, 12 этажей, говорится в материалах на сайте ЖК