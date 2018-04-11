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Учебная эвакуация прошла в одной из школ района Выхино-Жулебино
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Учебная эвакуация прошла в одной из школ района Выхино-Жулебино 

Управа района Выхино-Жулебино 44 минуты назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
На прошлой неделе, 4 и 6 апреля в двух корпусах школы № 1393 района Выхино-Жулебино прошла запланированная объектовая тренировочная противопожарная эвакуация учащихся и сотрудников. При первых звуках пожарной сигнализации педагоги организованно вывели детей во двор школы и построили классы. Учебная эвакуация заняла несколько минут и соответствовала нормативам.
Ее целью было проверить действия сотрудников охраны, состояние систем оповещения, соответствие поэтажных планов эвакуации реальным условиям. По итогам проверки нарушений выявлено не было. (вт)
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