Учебная эвакуация прошла в одной из школ района Выхино-Жулебино

На прошлой неделе, 4 и 6 апреля в двух корпусах школы № 1393 района Выхино-Жулебино прошла запланированная объектовая тренировочная противопожарная эвакуация учащихся и сотрудников. При первых звуках пожарной сигнализации педагоги организованно вывели детей во двор школы и построили классы. Учебная эвакуация заняла несколько минут и соответствовала нормативам.

Ее целью было проверить действия сотрудников охраны, состояние систем оповещения, соответствие поэтажных планов эвакуации реальным условиям. По итогам проверки нарушений выявлено не было. (вт)