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Уфимскую школу, где учился Юрий Шевчук, отремонтируют к началу учебного года
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Уфимскую школу, где учился Юрий Шевчук, отремонтируют к началу учебного года 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Уфе назвали дату ввода в эксплуатацию школы №1 на улице Мустая Карима, 53/55. Школьники год учились в другом учебном заведении.
— Здание сдадут к 1 сентября и в следующем учебном году школьники смогут обучаться в стенах обновленной школы, — сообщил председатель подрядчика ГК СУ-10 Эдуард Камалетдинов.
Снос и ремонтные работы начали в июне 2017 года. По проекту, на месте старого двухэтажного домика построят новый четырехэтажный корпус, а в пятиэтажном — проведут реконструкцию. Заведение будет рассчитано на 775 детей.
Школу построили в 1951 году. По заключению «БашНИИстрой» она была признана аварийной и учебное заведение закрыли в 2009 году, переведя учеников в Лицее №2.
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