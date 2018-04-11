Уфимскую школу, где учился Юрий Шевчук, отремонтируют к началу учебного года

Уфе назвали дату ввода в эксплуатацию школы №1 на улице Мустая Карима, 53/55. Школьники год учились в другом учебном заведении.

— Здание сдадут к 1 сентября и в следующем учебном году школьники смогут обучаться в стенах обновленной школы, — сообщил председатель подрядчика ГК СУ-10 Эдуард Камалетдинов.

Снос и ремонтные работы начали в июне 2017 года. По проекту, на месте старого двухэтажного домика построят новый четырехэтажный корпус, а в пятиэтажном — проведут реконструкцию. Заведение будет рассчитано на 775 детей.

Школу построили в 1951 году. По заключению «БашНИИстрой» она была признана аварийной и учебное заведение закрыли в 2009 году, переведя учеников в Лицее №2.