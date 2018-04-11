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В Балашове приостановили работу детской спортивной школы
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В Балашове приостановили работу детской спортивной школы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Балашове судебные приставы приостановили работу детской спортивной школы из-за несоблюдения норм пожарной безопасности. Они исполнили решение суда.
— Спортивная школа Балашовского муниципального района расположена в помещениях на улицах Рабочая, Луначарского, Энтузиастов и Ленина, — отметили в службе судебных приставов регина, — Требование исполнительного документа вынесено судом по иску прокуратуры в связи с несоблюдением норм пожарной безопасности. В частности, в помещениях отсутстввовала пожарная сигнализация.
Директору организации лично вручили постановление о возбуждении исполнительного производства, требование об исполнении определение суда и предупреждение. Школу закрыли до 15 апреля.
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