В Подмосковье в среду завершится досрочный период сдачи ЕГЭ‑2018

Досрочный период сдачи Единого государственного экзамена завершается в Подмосковье , в среду экзамены по русскому языку и профильной математике сдают порядка 50 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Одиннадцатого апреля 2018 года завершающий резервный день досрочного периода ЕГЭ, в Подмосковье проходят экзамены по русскому языку и профильной математике. Для участников подготовлены два пункта проведения экзаменов — в Балашихе Мытищах . Экзамен по русскому языку сдают 22 человека, по математике профильного уровня — 31», — отмечается в сообщении.

Ход проведения экзаменов контролируют шесть общественных аккредитованных наблюдателей, трое из них — в режиме онлайн — наблюдатели в ситуационном центре Московской области и на федеральном портале smotriege.ru.

Для выполнения заданий по профильной математике участникам ЕГЭ-2018 дано 3 часа 55 минут, по русскому языку — 3,5 часа. Участники экзаменов свои баллы узнают не позднее 24 апреля 2018 года.

«Подошел к концу досрочный этап ЕГЭ-2018. Сегодня последний, резервный день. За этот период 932 выпускника прошлых лет имели возможность сдать экзамены в ППЭ 3502 городского округа Мытищи. Все прошло в доброжелательной и дружественной обстановке, без нарушений регламента», — подчеркнула член ГЭК Московской области Фаина Латышева.