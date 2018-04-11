В Тимирязевском пройдет городской конкурс «Молодые голоса»

В актовом зале учебного корпуса Колледжа сферы услуг № 10, который расположен на Дмитровском шоссе, 11 апреля состоится городской вокальный конкурс «Молодые голоса». На нем выступят учащиеся школ, колледжей и воспитанники Домов творчества со всей Москвы . Об этом рассказали в администрации учебного заведения.

— В исполнении наших студентов прозвучат как современные композиции, так и песни, считающиеся эстрадной классикой, — прокомментировал один из устроителей.

Выступления молодых талантов будет оценивать жюри, в которое войдут руководители творческих студий, режиссеры студенческих театров, педагоги дополнительного образования. Номера будут представлены в различных номинациях и возрастных категориях.

Начало в 14.00. Адрес колледжа: Дмитровское шоссе, дом 79. (мю)