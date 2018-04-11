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В Тимирязевском пройдет городской конкурс «Молодые голоса»
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В Тимирязевском пройдет городской конкурс «Молодые голоса» 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В актовом зале учебного корпуса Колледжа сферы услуг № 10, который расположен на Дмитровском шоссе, 11 апреля состоится городской вокальный конкурс «Молодые голоса». На нем выступят учащиеся школ, колледжей и воспитанники Домов творчества со всей Москвы. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.
— В исполнении наших студентов прозвучат как современные композиции, так и песни, считающиеся эстрадной классикой, — прокомментировал один из устроителей.
Выступления молодых талантов будет оценивать жюри, в которое войдут руководители творческих студий, режиссеры студенческих театров, педагоги дополнительного образования. Номера будут представлены в различных номинациях и возрастных категориях.
Начало в 14.00. Адрес колледжа: Дмитровское шоссе, дом 79. (мю)
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