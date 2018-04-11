Механизмы прогнозирования заболеваемости учеников могут начать внедрять в школах Москвы в 2019 г.

Артем Ермолаев. В столичных школах могут начать внедрение механизмов прогнозирования заболеваемости школьников в 2019 г., сообщил журналистам глава департамента информационных технологий Москвы

«Самое главное настроить алгоритмистику, какое сопоставление данных дает какой результат. Мы сейчас, к примеру, имеем механизмы прогнозирования заболевания ребенка в классе. Сейчас будем с департаментом образования тестировать, чтобы вовремя уведомлять родителей, чтобы они не вели ребенка в школу в тот или иной день, потому что вероятность заболевания в этот день крайне высокая.

Я думаю в 2019 г. мы начнем какие-то результаты показывать, пилот будем делать в 2018 г.», — сказал А. Ермолаев.