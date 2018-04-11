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Механизмы прогнозирования заболеваемости учеников могут начать внедрять в школах Москвы в 2019 г.
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Механизмы прогнозирования заболеваемости учеников могут начать внедрять в школах Москвы в 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
В столичных школах могут начать внедрение механизмов прогнозирования заболеваемости школьников в 2019 г., сообщил журналистам глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.
«Самое главное настроить алгоритмистику, какое сопоставление данных дает какой результат. Мы сейчас, к примеру, имеем механизмы прогнозирования заболевания ребенка в классе. Сейчас будем с департаментом образования тестировать, чтобы вовремя уведомлять родителей, чтобы они не вели ребенка в школу в тот или иной день, потому что вероятность заболевания в этот день крайне высокая.
Я думаю в 2019 г. мы начнем какие-то результаты показывать, пилот будем делать в 2018 г.», — сказал А. Ермолаев.
Ранее руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) планируется внедрить во все московские школы в течение 2018 г.
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