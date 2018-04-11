Ленинградская область намерена стать активным участником проекта «Чистая страна»

Проект реализуется в рамках государственной программы РФ «Охрана окружающей среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона

Муниципалитеты региона готовят реестр мест образования отходов для включения в федеральный проект по рекультивации.

В 2017 году в Ленинградской области силами органов исполнительной и муниципальной власти, общественных организаций было выявлено 1 656 мест несанкционированного размещения отходов и ликвидировано 1 206 свалок. С вступлением в проект «Чистая страна» рекультивация мест образования отходов будет производиться на условиях софинансирования из федерального бюджета.

Заявка, которую муниципальным образованиям необходимо подать для включения в проект «Чистая страна» до конца 2018 года, должна включать в себя данные экологических обследований и инженерных изысканий мест несанкционированного размещения отходов, а также проект по рекультивации земельного участка.