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Ленинградская область намерена стать активным участником проекта «Чистая страна»
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Ленинградская область намерена стать активным участником проекта «Чистая страна» 

Ivyborg.ru 1 час назад
Проект реализуется в рамках государственной программы РФ «Охрана окружающей среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона
Муниципалитеты региона готовят реестр мест образования отходов для включения в федеральный проект по рекультивации.
В 2017 году в Ленинградской области силами органов исполнительной и муниципальной власти, общественных организаций было выявлено 1 656 мест несанкционированного размещения отходов и ликвидировано 1 206 свалок. С вступлением в проект «Чистая страна» рекультивация мест образования отходов будет производиться на условиях софинансирования из федерального бюджета.
Заявка, которую муниципальным образованиям необходимо подать для включения в проект «Чистая страна» до конца 2018 года, должна включать в себя данные экологических обследований и инженерных изысканий мест несанкционированного размещения отходов, а также проект по рекультивации земельного участка.
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