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Учебная эвакуация прошла в одной из школ района Кузьминки
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Учебная эвакуация прошла в одной из школ района Кузьминки 

Управа района Кузьминки 52 минуты назад
Фото: Управа района Кузьминки
Во вторник, 10 апреля, в трех зданиях школы № 641 имени Сергея Есенина был проведен первый этап запланированной практической тренировки по экстренной эвакуации людей из внутренних помещений в безопасные места в случае пожара.
Ее целью было проверить действия сотрудников охраны, состояние систем оповещения, соответствие поэтажных планов эвакуации реальным условиям.
По итогам проверки нарушений выявлено не было. Все работники школы и обучающиеся, находившиеся на момент учебной тревоги в зданиях, были быстро и успешно эвакуированы. (вт)
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