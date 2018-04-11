Учебная эвакуация прошла в одной из школ района Кузьминки

Во вторник, 10 апреля, в трех зданиях школы № 641 имени Сергея Есенина был проведен первый этап запланированной практической тренировки по экстренной эвакуации людей из внутренних помещений в безопасные места в случае пожара.

Ее целью было проверить действия сотрудников охраны, состояние систем оповещения, соответствие поэтажных планов эвакуации реальным условиям.

По итогам проверки нарушений выявлено не было. Все работники школы и обучающиеся, находившиеся на момент учебной тревоги в зданиях, были быстро и успешно эвакуированы. (вт)