Колледж, расположенный на севере столице, вошёл в топ-100 лучших образовательных организаций

Колледж архитектуры и строительства № 7, расположенный в САО, вошёл в рейтинг лучших образовательных организаций России

Отмечается, что всего в рейтинг вошли 100 учебных заведений. Список был сформирован на основе показателей участия в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в прошедшем году. Стоит отметить, что в рейтинг вошли и другие учебные заведения севера Москвы , например колледж предпринимательства номер 11 и технический пожарно-спасательный колледж им. Героя России В. М. Максимчука.

Победители награждены фасадными табличками, подтверждающими статус одной из лучших образовательных организаций страны. Всего в рейтинге представлено тридцать четыре региона России.