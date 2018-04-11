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Колледж, расположенный на севере столице, вошёл в топ-100 лучших образовательных организаций
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Колледж, расположенный на севере столице, вошёл в топ-100 лучших образовательных организаций 

Управа района Головинский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Колледж архитектуры и строительства № 7, расположенный в САО, вошёл в рейтинг лучших образовательных организаций России.
Отмечается, что всего в рейтинг вошли 100 учебных заведений. Список был сформирован на основе показателей участия в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в прошедшем году. Стоит отметить, что в рейтинг вошли и другие учебные заведения севера Москвы, например колледж предпринимательства номер 11 и технический пожарно-спасательный колледж им. Героя России В. М. Максимчука.
Победители награждены фасадными табличками, подтверждающими статус одной из лучших образовательных организаций страны. Всего в рейтинге представлено тридцать четыре региона России.
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