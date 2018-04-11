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Обновление школьных программ учитывает научные достижения, заявил Медведев
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Обновление школьных программ учитывает научные достижения, заявил Медведев 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Обновление содержания учебных программ в российских школах идет с учетом новейших научных достижений в образовании, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"К тому времени, когда дети подрастут, их должна ждать принципиально другая школа. Теперь обновление содержания учебных программ идет с учетом новейших научных достижений в образовании. Дети, они живут уже в цифровом мире, в мире цифровых технологий, за несколько лет мы проектируем, строим школы нового формата", — сказал Медведев, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"На эти цели выделили в 2016-2017 годах 50 миллиардов рублей, 146 новых школ уже открыли свои двери. Из них 83 — в прошлом году", — напомнил премьер.
Он также отметил, что для детей, живущих далеко от школ, власти РФ закупили автобусы — 12 тысяч за последние семь лет, из них 1,5 тысячи — в прошлом году.
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