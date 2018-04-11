Ученики медицинских классов школы № 1324 готовятся участвовать в соревнованиях «Первая помощь»

Старшеклассники предпрофильных медицинских классов корпуса «Сеченовский» образовательного комплекса № 1324 прошли первый этап подготовки к общегородским состязаниям по оказанию первой помощи.

Мастер-классы, на которых школьники учились оказывать различные виды неотложной помощи, проходили на базе школы № 429 района Соколиная гора.

Ученики медицинских классов тренировались в оказании помощи при сердечных приступах, различных видах травм, в освобождении верхних дыхательных путей утопающему.

Дистанционный этап соревнований «Первая помощь» пройдёт с 16 по 27 апреля. Участники выполнят теоретические задания в электронной форме, которые им разошлют через личные кабинеты.

Третий этап намечен на 15-16 мая. На этом этапе старшеклассникам предстоит выполнить личные индивидуальные задания.

В медицинских классах структурного подразделения «Сеченовский» учащиеся занимаются углублённым изучением биологии и медицины, и эти практические навыки им очень помогут в дальнейшей учёбе.

Фото — школа № 1324.