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В кружке батика школьницы создают интересные авторские работы
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В кружке батика школьницы создают интересные авторские работы 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Кружок батика — один из многих разнообразных кружков и секций, работающих в образовательном комплексе № 2072 района Новогиреево.
Школьники имеют возможность развиваться во всех направлениях — работают художественные, естественнонаучные, социально-педагогические, туристско-краеведческие, технические кружки, а также спортивные секции. Занятия во всех кружках бесплатные.
Кружок батика — один из самых популярных в этой школе. Руководит им педагог дополнительного образования и учитель ИЗО Гутиера Ахмедова.
Юные художницы создают на занятиях кружка замечательные авторские работы6 расписные платки, монументальные панно, футболки и майки с рисунком.
Занятия в кружке, как считают школьницы, построены очень интересно, и все они очень увлечены своим хобби,
Фото — школа № 2072.
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