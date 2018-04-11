Университет физкультуры и спорта проведет День открытых дверей

20 апреля ведущий спортивный вуз страны распахнет свои двери для абитуриентов и их родителей.

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма откроет свои двери 20 апреля для абитуриентов и их родителей, а также для тех, кто желает получить второе высшее образование, пройти обучение в магистратуре или аспирантуре.

Гости вуза смогут получить в этот день информацию о направлениях подготовки, условиях обучения, правилах приема в университет. Педагоги и сегодняшние студенты расскажут о научной и студенческой жизни в университете и о перспективах выпускников.

Начало мероприятия в 16.30. Адрес: Сиреневый бульвар, д. 2 (Универсальный спортивно-зрелищный комплекс).