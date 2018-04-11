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Университет физкультуры и спорта проведет День открытых дверей
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Университет физкультуры и спорта проведет День открытых дверей 

Управа района Измайлово города Москвы 26 минут назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
20 апреля ведущий спортивный вуз страны распахнет свои двери для абитуриентов и их родителей.
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма откроет свои двери 20 апреля для абитуриентов и их родителей, а также для тех, кто желает получить второе высшее образование, пройти обучение в магистратуре или аспирантуре.
Гости вуза смогут получить в этот день информацию о направлениях подготовки, условиях обучения, правилах приема в университет. Педагоги и сегодняшние студенты расскажут о научной и студенческой жизни в университете и о перспективах выпускников.
Начало мероприятия в 16.30. Адрес: Сиреневый бульвар, д. 2 (Универсальный спортивно-зрелищный комплекс).
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