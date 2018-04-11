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Медведев отметил важность развития дополнительного образования в России
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Медведев отметил важность развития дополнительного образования в России 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил важность развития дополнительного образования в России, поскольку знаний лишь школьной программы недостаточно.
"Сегодня знания лишь школьной программы недостаточно. Мы развиваем дополнительное образование по всем направлениям: и гуманитарным, и техническим, и естественнонаучному направлению. Почти в половине регионов появились технопарки «Кванториум». Там дети на новейшем оборудовании занимаются робототехникой, промышленным дизайном, знакомятся с нейро-, нано— и биотехнологиями", — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
Премьер также назвал отличным примером новые модели детского отдыха в лагерях «Артек», «Орленок» и «Сириус». Он также напомнил, что для других молодых людей постарше устраиваются форумы «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек», «Арктика. Сделано в России». По его словам, в 2017 году в различных форумах приняли участие более 370 тысяч человек.
"Возможность получать новые знания должна быть у людей всех возрастов", — подчеркнул председатель правительства. Он отметил, что власти РФ развивают цифровые формы образования. В частности, премьер обратил внимание на созданную цифровую платформу для всех уровней обучения, в том числе общего и профессионального уровней. «Уже в этом году онлайн-курсы пройдут более 1,5 миллиона (человек), ну и, конечно, они позволяют выявлять наиболее талантливых подростков в регионах, что важно — и среди инвалидов, которые смогут получить качественное образование», — сказал Медведев.
Председатель правительства также обратил внимание на стремление российских властей обеспечить условия для университетов войти в первую сотню ведущих мировых вузов. «Шесть лет назад мы поставили себе цель: к 2020 году не менее пяти российских вузов должны входить в первую сотню ведущих мировых университетов. Это конечно очень сложная задача. Потому что конкуренция в образовательной сфере очень острая. Мы направили на это более 50 миллиардов рублей, из них 10,5 миллиарда — в прошлом году. И сейчас в топ-10 различных мировых рейтингов входит 11 наших университетов. Еще 17 вошли в топ-200», — напомнил Медведев.
Он добавил, что Россия активно участвует в движении WorldSkills, чтобы популяризировать среднее профессиональное образование.
Отчет правительства перед Госдумой в прямой трансляции на сайте Ria.ru >>
LIVE\: Ежегодный отчет правительства перед Госдумой
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