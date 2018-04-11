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Медведев: делом всей жизни человека становится учеба
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Медведев: делом всей жизни человека становится учеба 

Банки.ру 24 минуты назад
Правительство планирует сформировать в России условия для непрерывного образования в течение всей жизни, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме.
«Как было раньше? Работа является делом всей жизни человека. Сейчас учеба становится делом всей жизни. Информация очень быстро устаревает, и наша задача — сформировать желание у всех поколений постоянно учиться и меняться, делая образование непрерывным», — отметил он.
По словам Медведева, необходимо, чтобы само содержание учебного процесса мотивировало человека к учебе.
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