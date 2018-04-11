Самочувствие детей в уральской школе могло ухудшиться из-за духоты

ЧЕЛЯБИНСК , 11 апреля. / ТАСС /. Отсутствие вентиляции названо вероятной причиной падения в обморок трех учеников школы в поселке Арсинский Челябинской области на прошлой неделе во время линейки, на которой еще двенадцать детей пожаловались на головокружение и тошноту, сообщила в среду пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора

"По оценке специалистов управления Роспотребнадзора по Челябинской области, произошедшая чрезвычайная ситуация в МОУ «Арсинская СОШ», скорее всего, связана с отсутствием системы вентиляции и нарушением режима проветривания в школе, а также с проведением общешкольной линейки с большим количеством детей в помещении, не предназначенном для проведения подобных мероприятий", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, директор школы рассказала, что в минувшую пятницу, когда в заведении проходила линейка, в обморок упали три школьника. Затем стали поступать жалобы еще от двенадцати детей и трех взрослых на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру, слезотечение. В результате тринадцать детей были госпитализированы.

В пресс-службе уточнили, что на текущий момент все дети, обратившиеся за медицинской помощью, выписаны, их состояние улучшилось. Все взятые в учреждении пробы воды и воздуха в норме. Сейчас занятия в школе проводятся дистанционно. По результатам проведенного расследования возбуждено дело об административном правонарушении в отношении должностных лиц школы.