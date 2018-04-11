Ещё
Ученики и учителя ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова побеждают на конкурсах мультимедийных проектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученики и учителя ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова побеждают на конкурсах мультимедийных проектов 

Управа района Новогиреево 42 минуты назад
Фото: Управа района Новогиреево
Как рассказала корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево» педагог ДШИ Ирина Михайлова, учащиеся и педагоги Детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова с успехом поучаствовали сразу в двух таких конкурсах.
Ученица пятого класса ДШИ Екатерина Чернова и четвероклассники Николай Савин и Филипп Щепнов приняли участие в пятом Международном конкурсе художественного творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий, мультимедиа-проектов, электронных и печатных учебных пособий, печатных работ и музыкальных композиций «Классика и современность». Конкурс проходил в городе Екатеринбурге. Диплом первой степени получил Николай Савин, Екатерина дипломами второй степени.
Филипп Щепнов, кроме того, стал победителем в третьем Всероссийском конкурсе мультимедийных и печатных работ «П. И. Чайковский в зеркале мировой культуры», который проходил в Нижнем Новгороде. В этом же конкурсе участвовала и педагог ДШИ Ирина Михайлова, которая стала лауреатом второй степени в номинации для преподавателей «Видеоурок».
Фото — ДШИ Римского-Корсакова.
Управа района Новогиреево: последние новости
Ученики медицинских классов школы № 1324 готовятся участвовать в соревнованиях «Первая помощь» В кружке батика школьницы создают интересные авторские работы Детская школа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова приглашает на День открытых дверей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства108
200 человек погибли при падении самолета в Алжире37
Россия пригрозила сбивать ракеты США854
Украина начала операцию «Граница-2018»35
Рубль продолжил безустанное падение368
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение