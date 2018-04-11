Ученики и учителя ДШИ им. Н. А. Римского-Корсакова побеждают на конкурсах мультимедийных проектов

Как рассказала корреспонденту интернет-газеты «Мой район Новогиреево» педагог ДШИ Ирина Михайлова, учащиеся и педагоги Детской школы искусств имени Н. А. Римского-Корсакова с успехом поучаствовали сразу в двух таких конкурсах. Ученица пятого класса ДШИ Екатерина Чернова и четвероклассники Николай Савин и Филипп Щепнов приняли участие в пятом Международном конкурсе художественного творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий, мультимедиа-проектов, электронных и печатных учебных пособий, печатных работ и музыкальных композиций «Классика и современность». Конкурс проходил в городе Екатеринбурге . Диплом первой степени получил Николай Савин, Екатерина дипломами второй степени. Филипп Щепнов, кроме того, стал победителем в третьем Всероссийском конкурсе мультимедийных и печатных работ «П. И. Чайковский в зеркале мировой культуры», который проходил в Нижнем Новгороде. В этом же конкурсе участвовала и педагог ДШИ Ирина Михайлова , которая стала лауреатом второй степени в номинации для преподавателей «Видеоурок». Фото — ДШИ Римского-Корсакова.