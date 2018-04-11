Ещё
Школьница из Текстильщиков стала призером олимпиады «Природа России»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьница из Текстильщиков стала призером олимпиады «Природа России» 

Управа района Текстильщики 47 минут назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Учащаяся школы №654 имени Фридмана, расположенной в районе Текстильщики, стала призером городской эколого-биологической олимпиады «Природа России». Варвара Чернова заняла почетное третье место. Об этом рассказали в администрации школы.
— В состав жюри городского этапа входили научные сотрудники, доктора и кандидаты наук, работники научно-исследовательских и образовательных организаций. Участники олимпиады отвечали на теоретические вопросы и выполняли практические задания. Например, в кабинете геологии и палеонтологии надо было рассказать о горючих полезных ископаемых России и определить образцы горных пород, минералов, останков ископаемых животных, — поделился подробностями проведения конкурса представитель школы.
Напомним, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)
Управа района Текстильщики: последние новости
Студенты из Текстильщиков приняли участие в соревнованиях по оказанию первой помощи Дети из Текстильщиков приняли участие в городском конкурсе плакатов «Безопасная школа» Школьники из Текстильщиков заняли первое место на межрайонных «Президентских состязаниях»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства108
200 человек погибли при падении самолета в Алжире37
Россия пригрозила сбивать ракеты США854
Украина начала операцию «Граница-2018»35
Рубль продолжил безустанное падение368
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение