Школьница из Текстильщиков стала призером олимпиады «Природа России»

Учащаяся школы №654 имени Фридмана, расположенной в районе Текстильщики, стала призером городской эколого-биологической олимпиады «Природа России». Варвара Чернова заняла почетное третье место. Об этом рассказали в администрации школы.

— В состав жюри городского этапа входили научные сотрудники, доктора и кандидаты наук, работники научно-исследовательских и образовательных организаций. Участники олимпиады отвечали на теоретические вопросы и выполняли практические задания. Например, в кабинете геологии и палеонтологии надо было рассказать о горючих полезных ископаемых России и определить образцы горных пород, минералов, останков ископаемых животных, — поделился подробностями проведения конкурса представитель школы.

Напомним, что школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)